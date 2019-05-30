Джойс проведёт поединок с экс-претендентом на титул Дженнингсом
Британский проспект супертяжёлого веса Джозеф Джойс (9-0, 9 КО) проведёт следующий поединок 13 июля. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Брайант Дженнингс (24-3, 14 КО), сообщает Boxingnews24.
Встреча пройдёт на турнире в Лондоне. В андеркарде состоится боё других проспектов супертяжёлого веса — Даниэля Дюбуа и Нэйтена Гормана.
Джойс предыдущий поединок провёл 18 мая 2019 года и нокаутировал Александра Устинова. Что касается американца, минувший раз он появлялся на ринге в январе этого года. Тогда экс-соперник Владимира Кличко сенсационно проиграл небитому колумбийцу Оскару Ривасу.
Ранее сообщалось, что от боя с Джойсом отказался экс-чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин.
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