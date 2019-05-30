Сайборг проведёт следующий поединок с экс-чемпионкой Invicta FC Спенсер

27 июля в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 240. Главным его событием станет титульная встреча в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Фрэнки Эдгаром. Теперь же стал известен и соглавный бой вечера.

Им станет противостояние бывшей чемпионки Strikeforce, Invicta FC и UFC Крис Сайборг и экс-чемпионки Invicta FC Фелисии Спенсер. Встреча пройдёт в полулёгком весе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото.

Сайборг минувшую встречу провела в декабре 2018 года, проиграв Аманде Нуньес и утратив титул чемпионки. Что касается Спенсер, то представительница Канады в последний раз выходила в октагон 18 мая 2019 года, победив Меган Андерсон. Та встреча стала для спортсменки дебютной в UFC.