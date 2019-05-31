Чемпионка UFC Андраде пережила вооруженное нападение

Чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде стала жертвой разбойного нападения. Утром 31 мая Андраде пребывала в городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). Автомобиль Андраде был остановлен вооружёнными грабителями. Преступники заставили спортсменку и её супругу Фернанду Гомес покинуть транспортное средство и кроме того отдать мобильные телефоны. После грабители скрылись на угнанном авто, сообщает MMA Fighting.

Обе девушки не пострадали, но пережили серьёзный испуг. Бразилия считается одной из самых опасных стран мира в плане криминогенной обстановки.

Напомним, что совсем недавно бразильянка опубликовала в социальной сети «Инстаграм» своё откровенное фото. Андраде является представительницей нетрадиционной сексуальной ориентации.