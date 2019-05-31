Бой Латифи и Оздемира на турнире в Стокгольме отменён

1 июня в Стокгольме пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Соглавным событием вечера должно было стать противостояние в полутяжёлом весе, в котором ожидалась встреча Илира Латифи и экс-претендента на титул Волкана Оздемира.
Однако этот бой отменён. Латифи снялся с турнира из-за травмы, а в UFC приняли решение не искать замены шведскому бойцу, сообщает MMA Fighting.
Для Оздемира поединок с Латифи должен был бы стать вторым в 2019 году. В марте он решением судей проиграл Доминику Рейесу, то поражение стало для него третьим кряду. Что касается Латифи, то он последний бой провёл в декабре 2018 года, проиграв Кори Андерсону.
Напомним, что главным событием вечера на турнире в Стокгольме станет встреча экс-претендентов на титул Александера Густафссона и Энтони Смита.
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