Хэй: если Джошуа настроится на бой с Рисуом, будет жестокий нокаут

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй заявил, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сможет легко справиться с Энди Руисом-младшим, если настроится на этот бой. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.
«Если не знаьб, что Руис является боксёром, можно подумать, что этого парня просто вытащили из какого-то бара! И вполне вероятно, что парень из бара будет внешне казаться более подтянутым, чем Руис. На бумаге этот матч может быть интересным, но если спортсмен не уделяет достаточного внимания своей форме и здоровью, у него нет особых шансов.
Да, я понимаю, что существуют разные телослложения, но есть жир и жир! К тому же, у Руиса на подготовку было лишь шесть недель. В идеале для того, чтобы подготовиться к бою с Джошуа, необходимо упорно тренироваться 12-15 недель. Руис использовал возможность заработать деньги, которые ему никогда не светили.
Думаю, Джошуа должен уверенно победить его. Единственный вариант, при котором у Энтони возникнут проблемы, будет в том случае, если он недооценит Руиса. Думаю, если Джошуа отнесётся серьёзно, нас ждёт жестокий нокаут в первых четырёх раундах», — цитирует Хэя Mirror.
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