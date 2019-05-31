Кормье: Леснар выбрал рестлинг, подумав о гарантированных доходах

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал решение Брока Леснара перейти в рестлинг. По его мнению, причиной ухода бывшего бойца ММА стали финансовые вопросы.

«Уверен, что Брок не договорился с UFC в плане финансов. В мире ММА очень много неопределённости, связанной с доходами от pay-per-view. Сейчас всё не так просто, как раньше, когда выступал Брок.

Я думаю, что он после предложения UFC подумал о гарантированных деньгах в рестлинге. Там ему не нужно прыгать выше головы. Чтобы биться со мной, ему нужно было бы упорно работать, и, наверное, всё бы закончилось поражением. А в рестлинге обычно всё складывается в его пользу. В общем, Брок — бизнесмен. В этом плане он принял правильное решение», — цитирует Кормье Bloody Elbow.