Ортис: бой с Уайлдером не продлится 12 раундов, либо я его убью, либо он — меня

Кубинский боксёр Луис Ортис поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Этот бой должен состояться в сентябре 2019 года. Соперники ранее уже встречались, в марте 2018 года Ортис проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.
«Я всё время думал о реванше с Уайлдером. Если бы этот бой состоялся уже завтра, я был бы полностью готов. В первом поединке надо было выбросить 900 ударов, теперь я нанесу их в два раза больше!
Считаю, что первый бой складывался удачно до того момента, когда он был в шаге от нокаута в седьмом раунде. В этот раз я постараюсь лучше контролировать ситуацию. Я ждал этот реванш, ведь хочу победить и стать чемпионом мира.
Не стоит считать меня старым, я нахожусь в хорошей форме. Я уже сказал Уайлдеру: в нашем поединке возможны лишь два исхода, либо я его убью, либо он убьёт меня. Бой не продлится 12 раундов», — приводит слова Ортиса BoxingScene.
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