Малиньяджи: плюнул бы в лицо матери Лобова, будь она в зале
Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи признался, что не жалеет о том, как вёл себя во время пресс-конференции с российско-ирландским бойцом Артёмом Лобовым. Малиньяджи ударил Лобова микрофоном, а затем плюнул в него. Соперники встретятся 22 июня на турнире Bare Knuckle FC в Тампе (США).
«Я не жалею, что плюнул в него. Жалею, что не сделал ничего больше. Будь там в зале мать Лобова, плюнул бы и ей в лицо. Это всё начал Лобов. Он и его команда давно переступили черту.
Лобов провёл крутой поединок с Найтом? Да, согласен. Но всё равно Лобов отстойный боец. И я докажу это в следующем месяце, я выбью из него всю дурь», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу TheMAClife.
Напомним, по правилам Bare Knuckle FC, бои проходят без перчаток.
Лобов: уверен, Малиньяджи ненавидит его мать
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