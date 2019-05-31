Смит оказался тяжелее Густафссона, Хандожко и Акман показали одинаковый вес

Завтра, 1 июня, в Стокгольме (Швеция) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Главным его событием станет противостояние экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Александера Густафссона и Энтони Смита. В преддверии встречи бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Смит оказался немного тяжелее соперника, показав 93,4 кг. Вес Густафссона составил 92,9 кг.

В предварительном карде турнира дебютный поединок в UFC проведёт россиянин Сергей Хандожко, его соперником станет швед курдского происхождения Ростем Акман. На взвешивании бойцы показали одинаковый вес — 77,1 кг.

UFC Fight Night 153. Стокгольм. Взвешивание

Основной кард

Александер Густафссон (205 фунтов) — Энтони Смит (206 фунтов)

Джимми Манува (205) — Александар Ракич (205)

Макван Амирхани (145) — Крис Фишголд (145)

Дамир Хадзович (155) — Кристос Гиагос (155)

Даниэль Теймур (145) — Сун Бин Джо (145).