Менайотин довёл профессиональный рекорд до 53-0
В городе Чаченгсау (Таиланд) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча чемпиона мира в минимальном весе (до 47,6 кг) по версии WBC Вангек Менайотина (53-0, 18 КО) и экс-чемпиона мира по версии WBO Тацуи Фукухары (21-7-6, 7 КО).
Встреча прошла в конкурентоспособной и жёсткой борьбе. В восьмом раунде бойцы столкнулись головами, после чего у Фукухары открылось серьёзное кровотечение над глазом. Врачи, проводившие осмотр, приняли решение остановить встречу. На карточках судей к этому моменту лидировал Менайотин, которому и была присуждена победа техническим решением. Таким образом, он в 11-й раз защитил титул чемпиона мира и продолжает оставаться небитым. На его счету 53 победы и ни одного поражения.
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