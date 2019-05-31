1 июня в Чите пройдут показательные выступления тайбоксёров

Завтра, 1 июня, в Чите при участии представителей Федерации тайского бокса Забайкальского края состоятся показательные выступления, посвящённые Международному дню защиты детей. Показательная программа пройдёт в рамках мероприятий в краевом центре Забайкалья.



Отметим, что представители Федерации тайского бокса России запланировали рабочие командировки в Якутию, Еврейскую АО, Хабаровский и Забайкальский края для оценки состояния дел и переговоров с региональными представителями. В этом году успешно проведён первый в истории российского тайского бокса чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. Отмечается, что у этого региона есть большие перспективы для развития тайского бокса.