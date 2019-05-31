Джошуа недоволен решением Уайлдера провести бой с Ортисом

28 мая стало известно, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер проведёт следующий поединок с Луисом Ортисом. Это будет уже вторая встреча боксёров. В первом бою Уайлдер испытывал серьёзные трудности, но в поздних раундах всё же сумел нокаутировать кубинца.

Решение Уайлдера провести повторный бой с Ортисом прокомментировал чемпион мира по другим основным версиям Энтони Джошуа, не скрывавший своего недовольства.

«Представьте, что я проведу следующий бой с Поветкиным, что я дам ему реванш. Я даже не знаю. Мне кажется, на меня оказывается куда большее давление, чем на других, но что есть, то есть.

Деонтей принял такое решение. Я бы тоже мог поступить таким образом, но не стану этого делать. И потом, если бы это даже случилось, что бы потом говорил сам Уайлдер?» — приводит слова британца BoxingScene.