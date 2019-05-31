Джошуа недоволен решением Уайлдера провести бой с Ортисом

28 мая стало известно, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер проведёт следующий поединок с Луисом Ортисом. Это будет уже вторая встреча боксёров. В первом бою Уайлдер испытывал серьёзные трудности, но в поздних раундах всё же сумел нокаутировать кубинца.
Решение Уайлдера провести повторный бой с Ортисом прокомментировал чемпион мира по другим основным версиям Энтони Джошуа, не скрывавший своего недовольства.
«Представьте, что я проведу следующий бой с Поветкиным, что я дам ему реванш. Я даже не знаю. Мне кажется, на меня оказывается куда большее давление, чем на других, но что есть, то есть.
Деонтей принял такое решение. Я бы тоже мог поступить таким образом, но не стану этого делать. И потом, если бы это даже случилось, что бы потом говорил сам Уайлдер?» — приводит слова британца BoxingScene.
- 1 июня 2019
-
00:27
- 31 мая 2019
-
23:44
-
22:45
-
21:48
-
20:59
-
19:01
-
18:20
-
17:16
-
15:54
-
14:57
-
13:30
-
13:11
-
12:48
-
11:28
-
10:18
-
09:23
-
01:17
-
00:41
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:07
-
22:25
-
21:42
-
20:30
-
20:00
-
18:52
-
17:08
-
15:20
-
14:20
-
13:52
-
13:29
-
11:56
-
11:03
-
11:01
-
10:30
-
09:35