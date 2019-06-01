Сен-Пьер: не против выступить в WWE на Wrestlemania

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный боец Жорж Сен-Пьер подчеркнул, что WWE обращалась к нему с предложением о контракте, но он не собирается участвовать в реслинге на постоянной основе.



«Я не против провести матч в WWE на каком-нибудь крупном событии. Например, на Wrestlemania. Но выступать на еженедельных вечерних турнирах в реслинге не собираюсь», — приводит слова Сен-Пьера BJpenn.



Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года. При этом последний раз 38-летний спортсмен появлялся в октагоне 4 ноября 2017 года, досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе.



Недавно менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент может провести встречу с Жоржем Сен-Пьером уже в 2019 году.