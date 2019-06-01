Тайсумов выступит на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов вернётся в октагон 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби, где должен пройти бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.



«Пришло время снова надеть перчатки, противник ждёт меня на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября», — написал в своём «инстаграме» Майрбек Тайсумов.

Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Майрбека Тайсумова.



Ранее предполагалось, что Тайсумов может вернуться в октагон 1 июня на турнире в Стокгольме, однако Майрбек отказался от этой идеи в связи с тем, что бой пройдёт во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан.



Стоит отметить, что ранее USADA применила к Тайсумову шестимесячную дисквалификацию, она вступила в силу задним числом, 8 октября, из-за положительного допинг-теста, сданного после турнира организации в Москве. Дисквалификация Тайсумова уже закончилась.