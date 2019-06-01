Тайсумов выступит на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов вернётся в октагон 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби, где должен пройти бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
«Пришло время снова надеть перчатки, противник ждёт меня на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября», — написал в своём «инстаграме» Майрбек Тайсумов.
Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Майрбека Тайсумова.
Ранее предполагалось, что Тайсумов может вернуться в октагон 1 июня на турнире в Стокгольме, однако Майрбек отказался от этой идеи в связи с тем, что бой пройдёт во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Стоит отметить, что ранее USADA применила к Тайсумову шестимесячную дисквалификацию, она вступила в силу задним числом, 8 октября, из-за положительного допинг-теста, сданного после турнира организации в Москве. Дисквалификация Тайсумова уже закончилась.
- 1 июня 2019
-
10:42
-
10:01
-
09:34
-
00:27
- 31 мая 2019
-
23:44
-
22:45
-
21:48
-
20:59
-
19:01
-
18:20
-
17:16
-
15:54
-
14:57
-
13:30
-
13:11
-
12:48
-
11:28
-
10:18
-
09:23
-
01:17
-
00:41
- 30 мая 2019
-
23:42
-
23:07
-
22:25
-
21:42
-
20:30
-
20:00
-
18:52
-
17:08
-
15:20
-
14:20
-
13:52
-
13:29
-
11:56
-
11:03