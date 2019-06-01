Абдурахимов встретится с Блейдсом на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов вернётся в октагон 7 сентября 2019 года, сообщил спортсмен в социальных сетях. Соперником Абдурахимова станет американский боец Кёртис Блейдс.

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Абдурахимов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года и нокаутировал Марчина Тыбуру. На его счету 24 поединка в ММА, в четырёх из которых он потерпел поражение. Последнее поражение датировано 9 декабря 2016 года, когда он нокаутом уступил Деррику Льюису в главном поединке турнира.



Блейдс в последнем поединке одержал победу над Джастином Уиллисом единогласным решением судей. На счету Блейдса 13 боёв, в двух из которых он потерпел поражение.