Ортис: Уайлдер зря считает меня лёгким соперником

Супертяжнловес Луис Ортис подчеркнул, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер зря считает его проходным соперником.



«Не понимаю, почему Деонтей Уайлдер так уверен в том, что победит меня. Я собираюсь закончить то, что начал в прошлом нашем поединке и привезти чемпионский пояс в Майами.Тогда ему повезло, что у меня к восьмому раунду кончилось топливо в баках, но я поработал над своими ошибками. Я выйду на ринг гораздо выносливее, чем был.



Если Уайлдер думает, что я — лёгкий соперник, то пусть будет так, но он ещё сильнее разочаруется, когда я выиграю. Говорят, что уже готов контракт на бой Уайлдера и Фьюри. Я не против, если имя Уайлдера поменяют на моё», — приводит слова Луиса Ортиса BoxingScene.