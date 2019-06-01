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Ортис: Уайлдер зря считает меня лёгким соперником

Ортис: Уайлдер зря считает меня лёгким соперником
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Супертяжнловес Луис Ортис подчеркнул, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер зря считает его проходным соперником.

«Не понимаю, почему Деонтей Уайлдер так уверен в том, что победит меня. Я собираюсь закончить то, что начал в прошлом нашем поединке и привезти чемпионский пояс в Майами.Тогда ему повезло, что у меня к восьмому раунду кончилось топливо в баках, но я поработал над своими ошибками. Я выйду на ринг гораздо выносливее, чем был.

Если Уайлдер думает, что я — лёгкий соперник, то пусть будет так, но он ещё сильнее разочаруется, когда я выиграю. Говорят, что уже готов контракт на бой Уайлдера и Фьюри. Я не против, если имя Уайлдера поменяют на моё», — приводит слова Луиса Ортиса BoxingScene.

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