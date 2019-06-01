Брансон встретится с Хейнишом на турнире UFC 241
Боец UFC Дерек Брансон вернётся в октагон 17 августа 2019 года на турнире UFC 241 в Анахайме, сообщает BJPenn. Соперником Брансона станет американский боец Йен Хейниш.
Брансон в последний раз выходил в октагон 4 мая 2019 года на турнире UFC Fight Night 151, победив Элиаса Теодору единогласным решением судей. Этой победой Брансон закрыл серию из двух поражений кряду — от Роналдо Соузы и Исраэля Адесаньи. На счету Брансона 26 поединков в ММА, в которых он одержал 19 побед.
Хейниш провёл два поединка в UFC и в обоих одержал победу. В последний раз в октагон он выходил 18 мая 2019 года и победил Антонио Карлоса-младшего. В профессиональных смешанных единоборствах провёл 14 поединков и только в одном потерпел поражение.
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