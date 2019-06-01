Шуменова лишили титула из-за того, что Дон Кинг провалился при организации боя

Казахстанский боксёр первого тяжёлого веса Бейбут Шуменов лишён титула чемпиона мира по версии WBA Regular. Виной тому стал провал его промоутера Дона Кинга. Известный менеджер взялся организовать поединок своего клиента с официальным претендентом на пояс WBA Regular Арсеном Гуламиряном. Кинг сумел выиграть промоутерские торги, заявив на них сумму в размере $ 820 тыс.

Однако найти необходимую сумму не смог. Кинг рассчитывал на содействие властей Казахстана, но нужной поддержки не получил. В результате сроки организации боя были провалены. В связи с этим в WBA решили лишить Шуменова титула WBA Regular, и он без боя перешёл к Гуламиряну, сообщает BoxingScene. Бейбут получил статус чемпиона в отпуске и сможет подраться за титул в следующем поединке.