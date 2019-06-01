Угнанная машина Джессики Андраде возвращена владелице

31 мая стало известно, что чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде пережила вооруженное нападение. Грабители заставили бразильянку и её спутницу покинуть салон авто Honda HRV, и, забрав у жертв мобильные телефоны, скрылись на машине Андраде.
Теперь же стало известно, что транспортное средство Андраде ей возвращено.
«Хочу сказать спасибо всем, кто делился информацией в социальных сетях и пытался помочь найти машину. Она была возвращена сегодня. Спасибо за всё. Автомобиль уже дома. Ничего плохого не произошло, мы с Фернандой в полном порядке. Сейчас расслабляемся и восстанавливаемся. Жизнь продолжается. Не я первая и не я последняя из тех, кто подвергся нападению. Что есть, то есть. Мы просто пополнили цифры статистики», — приводит слова Андраде MMA Fighting.
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