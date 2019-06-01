Пакьяо: не стану недооценивать Турмана
20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана и чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Последний поделился ожиданиями от встречи, дав понять, что не считает минувший бой Турмана показательным.
«В бою с Хосесито Лопесом Турман был медленным, он недооценил соперника. Тогда Кит не был готов на все 100%. В этот раз ожидаю от него отменной готовности. Он упорно работает и подойдёт к бою в хорошей форме. Я не стану его недооценивать. Ему 30 лет, он трудолюбивый. Уверен, что он будет готов к бою», — приводит слова филиппинского боксёра BoxingScene.
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