Хандожко с победы дебютировал в UFC
В эти минуты в Стокгольме проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Предварительный кард закрывал бой дебютанта промоушена, россиянина Сергея Хандожко, и Ростема Акмана.
Встреча прошла в напряжённой и интересной борьбе. Оба бойца проявили характер и отметились рядом результативных и ярких попаданий. В заключительные секунды боя Хандожко донёс до Акмана несколько тяжёлых ударов.
По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей присудили Хандожко — трижды по 29:28. Таким образом, россиянин успешно дебютировал в UFC. Для Акмана это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах.
Напомним, главным событием турнира в Стокгольме станет бой Александера Густафссона и Энтони Смита.
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