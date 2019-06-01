Хандожко с победы дебютировал в UFC

В эти минуты в Стокгольме проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Предварительный кард закрывал бой дебютанта промоушена, россиянина Сергея Хандожко, и Ростема Акмана.

Встреча прошла в напряжённой и интересной борьбе. Оба бойца проявили характер и отметились рядом результативных и ярких попаданий. В заключительные секунды боя Хандожко донёс до Акмана несколько тяжёлых ударов.

По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей присудили Хандожко — трижды по 29:28. Таким образом, россиянин успешно дебютировал в UFC. Для Акмана это поражение стало первым в карьере в смешанных единоборствах.

Напомним, главным событием турнира в Стокгольме станет бой Александера Густафссона и Энтони Смита.