Ковалёв: девять лет меня окружали тренеры-дилетанты

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв отдал должное своему нынешнему наставнику Бадди Макгирту, а также назвал всех своих бывших тренеров в профессиональной карьере дилетантами.

«Я каждый день получаю колоссальный опыт в работе с Бадди Макгиртом. Иногда даже поражаюсь тем фактом, как я вообще стал чемпионом мира и как справлялся со всеми вызовами судьбы в своей карьере с теми тренерами-дилетантами, что окружали меня девять лет в моей профессиональной карьере», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, ожидается, что следующий поединок Сергей Ковалёв проведёт в России, его соперником должен стать Энтони Ярд.