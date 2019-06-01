Ковалёв: девять лет меня окружали тренеры-дилетанты
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв отдал должное своему нынешнему наставнику Бадди Макгирту, а также назвал всех своих бывших тренеров в профессиональной карьере дилетантами.
«Я каждый день получаю колоссальный опыт в работе с Бадди Макгиртом. Иногда даже поражаюсь тем фактом, как я вообще стал чемпионом мира и как справлялся со всеми вызовами судьбы в своей карьере с теми тренерами-дилетантами, что окружали меня девять лет в моей профессиональной карьере», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.
Напомним, ожидается, что следующий поединок Сергей Ковалёв проведёт в России, его соперником должен стать Энтони Ярд.
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