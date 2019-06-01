Мэн победил Дайнеса и стал обязательным претендентом на бой с Бетербиевым

В Макао завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул по версии IBF Intercontinental в полутяжёлом весе, в которой сразились китайский небитый боксёр Мэн Фаньлун (15-0, 9 КО) и немец Адам Дайнес (17-1-1, 8 КО).

Мэн, выступая на домашней арене, действовал более активно и выглядел предпочтительнее. В восьмом раунде он оказался в нокдауне, но не позволил сопернику развить успех. Положение немца усугубилось в конце встречи, когда рефери снял с него одно очко.

По итогам двенадцати раундов победа единогласным решением была отдана Мэн Фаньлуну — 116:110, 115:111, 117:109.

Победитель этой встречи, кроме пояса по версии IBF Intercontinental, получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Артур Бетербиев.