Мэн победил Дайнеса и стал обязательным претендентом на бой с Бетербиевым

В Макао завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча за титул по версии IBF Intercontinental в полутяжёлом весе, в которой сразились китайский небитый боксёр Мэн Фаньлун (15-0, 9 КО) и немец Адам Дайнес (17-1-1, 8 КО).
Мэн, выступая на домашней арене, действовал более активно и выглядел предпочтительнее. В восьмом раунде он оказался в нокдауне, но не позволил сопернику развить успех. Положение немца усугубилось в конце встречи, когда рефери снял с него одно очко.
По итогам двенадцати раундов победа единогласным решением была отдана Мэн Фаньлуну — 116:110, 115:111, 117:109.
Победитель этой встречи, кроме пояса по версии IBF Intercontinental, получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Артур Бетербиев.
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