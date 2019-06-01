Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В Стокгольме (Швеция) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Главным событием вечера стала встреча экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Александера Густафссона и Энтони Смита.

Смит активно начал поединок и в течение первых двух раундов владел заметным преимуществом. С третьей пятиминутки швед включился в работу и выравнял ход боя. В четвёртом раунде Густафссон попытался пойти вперёд, но Смит перехватил атаку соперника, перевёл бой на пол и провёл удушающий приём. В результате Густафссон вынужден был сдаться.

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

UFC Fight Night 153. Стокгольм

Основной кард

Энтони Смит — Александер Густафссон — победа Смита удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Александар Ракич — Джимми Манува — победа Ракича нокаутом в первом раунде.

Макван Амирхани — Крис Фишголд — победа Амирхани удушающим приёмом во втором раунде.

Кристос Гиагос — Дамир Хадзович — победа Гиагоса единогласным решением судей.

Даниэль Теймур — Сунг Бин Джо — победа Теймура единогласным решением судей.