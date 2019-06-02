Густаффсон объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александер Густафссон объявил о завершении карьеры. Боец сообщил об этом сразу после поражения на домашнем турнире от Энтони Смита.
«Я очень разочарован. Это случилось снова, я проиграл в Стокгольме. Но это спорт. Мы делаем это, потому что любим это. Но что есть, то есть. Энтони Смит дрался словно чёртово чудовище. Он жёсткий и отличный боец. Каждый раз глядя на него, я видел, что он отличный боец. Он — настоящий воин. Хочу всех поблагодарить за поддержку. Что я ещё могу сказать? Шоу окончено, ребята», — сказал Густафссон, оставив перчатки в октагоне.
Соответствующее видео размещено на официальной странице UFC в «Твиттере».
Поражение от Смита стало для Густафссона вторым кряду. В минувшем поединке он уступил Джону Джонсу.
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