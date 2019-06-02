Каллум Смит нокаутировал Н'Жикама и защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, победитель первого сезона турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллум Смит (26-0, 19 КО) успешно дебютировал на американском ринге.

Британцу противостоял опытный боксёр, бывший временный чемпион мира в среднем весе Хассан Ндам Н'Жикам (37-4, 21 КО). Француз камерунского происхождения не сумел навязать Смиту конкурентный бой. Каллум отправлял соперника в нокдауны в первом и втором раундах. В третьей трёхминутке Каллум провёл ещё одну результативную атаку, Н'Жикам оказался на канвасе и пытался продолжить поединок, но рефери принял решение остановить одностороннее избиение. Таким образом, Смит впервые в карьере провёл защиту титула чемпиона мира.