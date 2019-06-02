Уайлдер: Джошуа не был настоящим чемпионом, вся его карьера состояла из вранья
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжёлом Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), с которым сторона американца не раз пыталась договориться об объединительном бое.
«Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Ранним утром 2 июня мск Энтони Джошуа потерпел досрочное поражение от Энди Руиса, четырежды побывав в нокдауне. Бой с Руисом стал дебютным для Джошуа за пределами Великобритании. Ранее в команде британца не раз заявляли о желании провести объединительный бой с Деонтеем Уайлдером и обвиняли того в срыве переговоров.
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