Уайлдер: Джошуа не был настоящим чемпионом, вся его карьера состояла из вранья

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжёлом Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), с которым сторона американца не раз пыталась договориться об объединительном бое.

«Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Ранним утром 2 июня мск Энтони Джошуа потерпел досрочное поражение от Энди Руиса, четырежды побывав в нокдауне. Бой с Руисом стал дебютным для Джошуа за пределами Великобритании. Ранее в команде британца не раз заявляли о желании провести объединительный бой с Деонтеем Уайлдером и обвиняли того в срыве переговоров.