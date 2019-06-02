Ракич получил бонус от UFC за жёсткий нокаут Манувы

Вчера, 1 июня, в Стокгольме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. По его итогам руководство промоушена выписало ряду бойцов бонусные выплаты. В этот раз в UFC не определили лучшего боя вечера, назначив четыре бонуса за «выступления вечера».

По $ 50 тыс. дополнительно заработали Леонардо Сантос, Макван Амирхани, Александар Ракич и Энтони Смит, сообщает MMA Fighting.

Первый нокаутом победил Стиви Рэя, второй удушающим приёмом справился с Крисом Фишголдом, Энтони Смит заставил сдаться Александера Густафссона. Отдельно стоит остановиться на победе Ракича. Австриец нокаутировал Мануву менее чем за минуту, проведя жёсткий хай-кик точно в голову соперника.

Фото эпизода можно посмотреть на официальной странице UFC в «Твиттере».