Густафссон рассказал, почему принял решение завершить карьеру

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александер Густафссон, объявивший о завершении карьеры после поражения от Энтони Смита, рассказал, что заставило его принять такое решение.

«Я чувствую, что с этим покончено. Если ты чувствуешь, что в тебе больше нет боёв, значит так оно и есть. У меня в прошлом было три титульных боя, и, как я говорил раньше, это было отличное путешествие. На этом всё.

Я делал это не ради денег или чего-то ещё. Занимался этим, потому что хотел быть лучшим и побеждать лучших, и если я не могу этого делать, значит так тому и быть. Я проиграл Джону Джонсу, и это был мой третий шанс на титул. Мне казалось, что причиной поражения могла стать небольшая травма, беспокоившая меня и помешавшая показать максимум, так что у меня были кое-какие надежды. Думал, что бой со Смитом станет отличным возвращением и поможет мне отвоевать позиции. Но теперь я проиграл и Энтони. Во мне больше не осталось боёв», — приводит слова шведа MMA Fighting.