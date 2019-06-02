Дж. Джонс обратился к Густафссону, после того как тот объявил об уходе из спорта
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал решение экс-претендента на титул Александера Густафссона завершить карьеру. Американец поблагодарил бывшего соперника за карьеру и добавил, что не верит в серьёзность намерений скандинава.
«Честно говоря, я тебе не верю, но если ты серьёзно, то спасибо за всё. Ты удерживал стандарты нашего дивизион и делал нас лучше», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».
Джон Джонс и Александер Густафссон в прошлом встречались дважды. В первом бою Джонс победил единогласным решением судей, а во втором добыл досрочную победу.
1 июня Александер Густафссон проиграл удушающим приёмом Энтони Смиту, после чего объявил о завершении карьеры.
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