Валуев: команда Джошуа недооценила Руиса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу Энди Руиса над Энтони Джошуа, отметив, что британец недооценил соперника.

«Классика бокса с такими боксёрами, как Руис, не проходит. Именно поэтому Джошуа проиграл. Тактика какое-то время себя оправдывала, но не могу сказать, что счёт был в чью-то пользу конкретно в течение первых раундов.



Карьера Джошуа будет продолжаться. Если в контракте запланирован матч-реванш, то он будет. Интерес со стороны промоутеров будет большой. У Руиса будет возможность доказать, что эта победа неслучайна, а Джошуа — что это было именно так. Много людей хотели бы посмотреть этот бой.



Джошуа заслуженно был главным тяжеловесом планеты. Матч-реванш придётся проводить в ключе полного доминирования на ринге. С Руисом такая ситуация невозможна. У него атакующая манера боя. Если Джошуа будет с ним сближаться, то будет выходить на удобную для Руиса дистанцию.



С виду Руис довольно грузный, но достаточно быстрый. Возможно, команда Джошуа недооценила соперника. Не было доминирования на ринге, он берёг силы, а в итоге это обернулось для него не той монетой», — сказал Николай Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.