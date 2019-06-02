Рябинский: бой Джошуа — Руис — пропаганда нездорового питания

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский в шутливой форме прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

«Этот бой просто какая-то пропаганда нездорового питания», — написал Рябинский на своей официальной странице в «Твиттере».

Функционер явно намекнул на лишний вес американца мексиканского происхождения. О недостатках телосложения Руиса много говорилось ещё до боя. При этом Энди ниже Джошуа на 10 сантиметров, и за день до боя он весил на 9 кг больше, чем британец.

Пост Андрея Рябинского о поединке Энтони Джошуа с Энди Руисом можно посмотреть на его странице в социальной сети.

Напомним, Руис сумел нокаутировать соперника в седьмом раунде.