Уткин жёстко ответил Рябинскому от имени московского толстячества

Известный комментатор и блогер Василий Уткин обратил внимание на пост главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, назвавшего победу Энди Руиса над Энтони Джошуа пропагандой нездорового питания, и ответил ему в социальных сетях.
«Это Энди Руис, который сегодня нокаутировал симпатягу Энтони Джошуа и перехватил четыре пояса в супертяжёлом весе. Промоутер нескольких российских боксёров и дорогостоящего провального боксёрского реалити на „МатчТВ“ Андрей Рябинский назвал его победу «какой-то рекламой нездорового питания».
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом. А с бойцами Рябинского такой обмоч случался не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть охота, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингёров, злонамеренных, неосторожных или неотёсанных — неважно», — написал Уткин в Telegram-канале «Настоящий РадиоУткин».
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