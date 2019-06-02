Уткин жёстко ответил Рябинскому от имени московского толстячества

Известный комментатор и блогер Василий Уткин обратил внимание на пост главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, назвавшего победу Энди Руиса над Энтони Джошуа пропагандой нездорового питания, и ответил ему в социальных сетях.

«Это Энди Руис, который сегодня нокаутировал симпатягу Энтони Джошуа и перехватил четыре пояса в супертяжёлом весе. Промоутер нескольких российских боксёров и дорогостоящего провального боксёрского реалити на „МатчТВ“ Андрей Рябинский назвал его победу «какой-то рекламой нездорового питания».

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом. А с бойцами Рябинского такой обмоч случался не раз. Так что слава могучим толстякам! А диете, если есть охота, не стоит учиться у покровителей попавшихся допингёров, злонамеренных, неосторожных или неотёсанных — неважно», — написал Уткин в Telegram-канале «Настоящий РадиоУткин».