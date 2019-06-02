Орловский — о реванше с Дациком: кому это интересно? По рингу ходит толстая туша

Боец UFC Андрей Орловский рассказал о поражении от Вячеслава Дацика, а также исключил возможность проведения с ним реванша.
«С Дациком вообще была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: “Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бь`шь, второй — я тебя. А в третьем всерьёз подерёмся”. Я, дурачок, подумал, что сейчас ему в первом раунде накидаю. Никакого плана не было, просто хотел его избить. В итоге забыл о защите и попался на удар. Больно, но ничего страшного, мы же не в шахматы играем.
Хотел бы я взять у него реванш? Ну какой Дацик, господи! 20 лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? В интернете он там что-то сделал, с кем-то подрался — кому это интересно? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чём", — приводит слова Орловского «Прессбол».
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