Орловский — о реванше с Дациком: кому это интересно? По рингу ходит толстая туша

Боец UFC Андрей Орловский рассказал о поражении от Вячеслава Дацика, а также исключил возможность проведения с ним реванша.

«С Дациком вообще была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: “Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бь`шь, второй — я тебя. А в третьем всерьёз подерёмся”. Я, дурачок, подумал, что сейчас ему в первом раунде накидаю. Никакого плана не было, просто хотел его избить. В итоге забыл о защите и попался на удар. Больно, но ничего страшного, мы же не в шахматы играем.

Хотел бы я взять у него реванш? Ну какой Дацик, господи! 20 лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? В интернете он там что-то сделал, с кем-то подрался — кому это интересно? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чём", — приводит слова Орловского «Прессбол».