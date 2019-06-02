Альварес поздравил Руиса с победой над Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.



«Вива, Мексика! Поздравляю Энди Руиса, приятно видеть, как кто-то добивается успеха с такой решимостью», — написал мексиканец на своей официальной странице в «Твиттере».



2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.

Напомним, что 5 мая Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса, завоевав третий пояс в средней весовой категории.