Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный начал подготовку к поединку с Дастином Порье.
«Очень рад начать подготовку к тяжелейшему поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся...», — написал Хавьер Мендес в своём «инстаграме».
Ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что у UFC есть три варианта для следующего поединка Нурмагомедова на турнире UFC 242 — против Дастина Порье, Тони Фергюсона или реванш с Конором Макгрегором. Официального анонса поединка Нурмагомедова и Порье пока не было.
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