Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье

Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный начал подготовку к поединку с Дастином Порье.

«Очень рад начать подготовку к тяжелейшему поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся...», — написал Хавьер Мендес в своём «инстаграме».

Ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что у UFC есть три варианта для следующего поединка Нурмагомедова на турнире UFC 242 — против Дастина Порье, Тони Фергюсона или реванш с Конором Макгрегором. Официального анонса поединка Нурмагомедова и Порье пока не было.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент