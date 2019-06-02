Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный начал подготовку к поединку с Дастином Порье.



«Очень рад начать подготовку к тяжелейшему поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся...», — написал Хавьер Мендес в своём «инстаграме».

Ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что у UFC есть три варианта для следующего поединка Нурмагомедова на турнире UFC 242 — против Дастина Порье, Тони Фергюсона или реванш с Конором Макгрегором. Официального анонса поединка Нурмагомедова и Порье пока не было.