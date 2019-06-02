Кличко — о поражении Джошуа: чемпионы проигрывали и становились ещё сильнее

Бывший чемпион мира Владимир Кличко прокомментировал победу Энди Руиса над Энтони Джошуа.



«Чемпионы на личном, корпоративном и правительственном уровне переживали поражения и поднимались, становясь ещё сильнее. История с Энтони Джошуа повторяется, и именно это закаляет характер. Поздравляю нового и первого мексикано-американского чемпиона в супертяжёлом весе Энди Руиса», — написал в своём «твиттере» Владимир Кличко.

2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.