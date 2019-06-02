Руис посвятил победу над Джошуа «толстякам, в которых никто не верит»
Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, посвятив её людям с лишним весом, в которых никто не верит.
«Ни один другой тяжеловес не хотел принимать этот бой, так почему мне нельзя было верить в себя? Я посвящаю эту победу всем толстякам, которых считают аутсайдерами и в которых никто не верит из-за лишнего веса», — приводит слова Энди Руиса BJPenn.
2 июня мск Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.
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