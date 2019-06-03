Джошуа: был полностью уверен в победе над Руисом, о бое-реванше не думал

Бывший чемпион мира британский боксёр Энтони Джошуа, комментируя сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего, признался, что был полностью уверен в себе. Бой, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился в седьмом раунде. Руис несколько раз отправил соперника в нокдаун, после чего судья остановил бой. В итоге Джошуа лишился поясов IBF, IBO, WBA и WBO.

«Я даже не спрашивал о пункте контракта о реванше, потому что я был полностью уверен в своей победе. Если там в контракте есть такой пункт, мы проведём реванш и я заберу свои пояса. Я одержу победу, я не собираюсь сдаваться. Нужно внести изменения и подготовиться», — цитирует Джошуа The Guardian.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже сообщил, что в контракте прописан пункт, подразумевающий бой-реванш. Он должен состояться до конца 2019 года в Великобритании.