Немецкий легковес Хейн объявил о завершении карьеры
35-летний немецкий боец ММА Ник Хейн объявил о завершении карьеры. Немецкий легковес объявил о своём решении после поражения от Фрэнка Камачо на турнире UFC в Стокгольме.
Хейн выступал в UFC с 2014 года. В дебютном поединке он решением судей одолел Дрю Добера. В UFC немец провёл восемь боёв, одержав четыре победы. Ещё в четырёх поединках он потерпел поражения.
«20 лет выступлений в дзюдо, я провёл 600 боёв. В том числе 10 лет я провёл в сборной, а ещё 10 лет карьеры в ММА, включая пять лет в UFC. Теперь я готов начать новую главу в жизни! Спасибо всем», — написал Хейн в своём «твиттере».
Напомним, после турнира UFC в Стокгольме о завершении карьеры объявил и Александр Густаффсон. Швед в главном поединке вечера проиграл Энтони Смиту.
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