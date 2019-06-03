Немецкий легковес Хейн объявил о завершении карьеры

35-летний немецкий боец ММА Ник Хейн объявил о завершении карьеры. Немецкий легковес объявил о своём решении после поражения от Фрэнка Камачо на турнире UFC в Стокгольме.

Хейн выступал в UFC с 2014 года. В дебютном поединке он решением судей одолел Дрю Добера. В UFC немец провёл восемь боёв, одержав четыре победы. Ещё в четырёх поединках он потерпел поражения.

«20 лет выступлений в дзюдо, я провёл 600 боёв. В том числе 10 лет я провёл в сборной, а ещё 10 лет карьеры в ММА, включая пять лет в UFC. Теперь я готов начать новую главу в жизни! Спасибо всем», — написал Хейн в своём «твиттере».

Напомним, после турнира UFC в Стокгольме о завершении карьеры объявил и Александр Густаффсон. Швед в главном поединке вечера проиграл Энтони Смиту.