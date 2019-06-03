Хэй: победа Руиса – самая большая сенсация со времён боя Дуглас — Тайсон

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй прокомментировал сенсационное поражение британца Энтони Джошуа от американца мексиканского происхождения Энди Руиса-младшего. Руис неоднократно отправлял Джошуа в нокдаун, а судья решил остановить бой в седьмом раунде. В итоге Джошуа лишился поясов IBF, IBO, WBA и WBO.

«Думаю, это была самая большая сенсация со времён победы нокаутом Бастера Дугласа над Майком Тайсоном. Это было избиение. Меня сильно удивило то, что я увидел. Джошуа превзошёл кто-то, кто сильно уступает ему в физическом плане. Просто посмотрите на Руиса, никто не давал ему шансов! Но он показал, что готов драться с сердцем. У него это есть.

Руис — следующая мексиканская суперзвезда. У Сауля Альвареса много фанатов. Но зато сколько людей могут чувствовать связь с Руисом! Посмотрите на него. Его смелость заслуживает уважения. Парень не смог набрать форму, но всё равно победил», — цитирует британца FightHype.