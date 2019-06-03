Тренер Макгрегора: если Дрейк посетит мой зал, то получит ногой с разворота

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора отреагировал на очередное проявление «Проклятия Дрейка».



«Если Дрейк когда-нибудь решит приехать в мой тренажёрный зал, то получит с разворота ногой», — написал в своём «твиттере» Джон Кавана, прикрепив GIF-файл с кадрами из мульсериала «Гриффины».

Ранее сенсационного поражения бывшего чемпиона мира по боксу британца Энтони Джошуа от американца Энди Руиса-младшего появилось ещё одно объяснение. Британский боксёр перед боем сфотографровался с популярным певцом Дрейком.



Проклятие Дрейка — популярный в интернете мем. Многие футбольные клубы, игроки которых фотографировались с Дрейком, затем терпели громкие поражения. После фото с Дрейком также проиграли бой ирландский боец ММА Конор Макгрегор и клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз».



Напомним, бой Джошуа — Руис проходил 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Американец заменил Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест. Руис считался явным аутсайдером, коэффициент на его победу достигал 18.00.