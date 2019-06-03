Кормье — Густафссону: ты сделал этот спорт лучше

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье обратился к шведскому бойцу Александеру Густафссону, завершившему карьеру.
«Алекс, ты навсегда останешься одним из крупнейших игроков в моём путешествии. Мы ссорились и спорили, но в конечном итоге ты сделал лучше меня, ты сделал этот спорт лучше. Ты — настоящий воин и мне будет тебя не хватать», — написал в своём «твиттере» Даниэль Кормье.
Напомним, что Густафссон принял решение завершить карьеру после поражения от Энтони Смита удушающим приемом в четвертом раунде на турнире UFC Fight Night 153.
Это поражение стало для Александера Густафссона вторым подряд — до этого он уступил Джону Джонсу в титульном поединке.
Густафссон и Кормье встречались 3 октября 2015 года на турнире UFC 192. Кормье одержал победу раздельным решением судей, этот бой стал для Даниэля первой защитой титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
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