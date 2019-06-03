Головкин: третий бой с Альваресом будет сложнее, но интереснее

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился мнением о третьем поединке с Саулем Альваресом. Ранее Головкин заявлял, что этот бой может пройти в сентябре 2019 года.



«Мы ещё не ведём переговоров об организации поединка с Саулем Альваресом, но думаю, что после моего боя со Стивом Роллсом мы начнём обсуждение. Третий бой с Альваресом будет сложнее, но интереснее. Я верю, что смогу победить», — приводит слова Геннадлия Головкина TMZ.



Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды, первый бой закончился ничьей, а второй — победой мексиканца.



Напомним, следующим соперником Головкина станет канадец Стиви Роллс. Этот поединок состоится 8 июня 2019 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».