Источник: Ортега мог выступить в главном бою турнира UFC в Сан-Антонио

Инсайдер ESPN Ариэль Хельвани подчеркнул, что бой Брайана Ортеги должен был возглавить турнир UFC в Сан-Антонио, который состоится 20 июля. Соперником Ортеги должен был стать Джереми Стивенс.



«Ходили слухи о возможном поединке Брайана Ортеги и Джереми Стивенса на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио 20 июля, бой должен был стать главным событием турнира. Но мне сказали, что Ортега ещё не до конца здоров, чтобы согласиться на поединок 20 июля. Для возвращения Ортеги в октагон это был бы отличный вариант, лучший, чем поединок с Забитом Магомедшариповым», — приводит слова Ариэля Хельвани ESPN.



Главный поединок турнира UFC в Сан-Антонио пока не объявлен. В соглавном бою встретятся Грег Харди и Хуан Адамс.