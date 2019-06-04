Вахитов проведёт защиту титула 22 июня в Париже

Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный чемпион мира и Европы Артём Вахитов узнал имя следующего соперника. Оппонентом россиянина станет 21-летний голландец суринамского происхождения Донеги Абена. Встреча бойцов состоится 22 июня в рамках турнира Glory 66 в Париже (Франция).

Вахитов будет проводить защиту своего чемпионского пояса в рамках полутяжёлой весовой категории. Напомним, что россиянин защищает чемпионский пояс уже в пятый раз.

Свой последний поединок Вахитов провёл в августе 2018 года, победив единогласным решением судей немца Данио Илунгу. Абена выходил в ринг в марте 2019 года. Тогда он одержал победу над голландцем Майклом Дуутом раздельным решением судей.