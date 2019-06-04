Президентом федерации тайского бокса Сочи назначен Артём Корниенко

Новым президентом федерации тайского бокса города Сочи стал Артём Корниенко. Ранее Артём Михайлович занимался тренерской деятельностью, в том числе возглавлял в качестве главного тренера сборную Краснодарского края по муай-тай. Среди прочих регалий в своё время Корниенко был удостоен звания «Лучший детский тренер страны первой категории». Его ученики неоднократно становились победителями региональных, всероссийских и международных соревнований.

Напомним, ранее, в мае 2019 года, изменения в региональной структуре коснулись Приморского края. Президентом местной федерации был назначен Денис Мясников, а Андрей Шемелёв выбран главным тренером сборной Приморья.