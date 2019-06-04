Президентом федерации тайского бокса Сочи назначен Артём Корниенко
Новым президентом федерации тайского бокса города Сочи стал Артём Корниенко. Ранее Артём Михайлович занимался тренерской деятельностью, в том числе возглавлял в качестве главного тренера сборную Краснодарского края по муай-тай. Среди прочих регалий в своё время Корниенко был удостоен звания «Лучший детский тренер страны первой категории». Его ученики неоднократно становились победителями региональных, всероссийских и международных соревнований.
Напомним, ранее, в мае 2019 года, изменения в региональной структуре коснулись Приморского края. Президентом местной федерации был назначен Денис Мясников, а Андрей Шемелёв выбран главным тренером сборной Приморья.
- 4 июня 2019
-
15:13
-
14:22
-
14:07
-
13:04
-
11:23
-
09:36
-
09:22
-
01:01
-
00:11
- 3 июня 2019
-
22:01
-
20:50
-
19:02
-
17:50
-
16:31
-
15:51
-
14:22
-
13:08
-
12:12
-
11:02
-
10:54
-
09:35
-
00:52
- 2 июня 2019
-
23:49
-
22:56
-
21:51
-
20:42
-
19:43
-
18:53
-
17:24
-
16:48
-
16:17
-
15:39
-
15:15
-
15:03
-
14:35
Партнерский контент