Одну из улиц Финикса назвали в честь Мохамеда Али
Администрация американского города Финикс назвала одну из улиц в честь легендарного чемпиона мира по боксу Мохамеда Али. В честь данного события в городе был объявлен «День Мохамеда Али», сообщает KTAR Radio.
Бывший чемпион мира последние десять лет жизни прожил в Пэрадайс Вэлли (пригород Финикса). Спортсмен умер 3 июня 2016 года в госпитале в возрасте 74 лет.
Вдова боксёра Лонни присутствовала на торжественной церемонии. Во время церемонии улицу Мэрелл официально переименовали в улицу Али, на ней были установлены соответствующие таблички. На этой улице расположен медицинский центр неврологического института, занимающегося борьбой с болезнью Паркинсона. Этот центр основал сам Мохамед Али в 1997 году.
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