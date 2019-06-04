1 июня в Стокгольме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Соглавным его событием стала встреча полутяжеловесов Джимми Манувы и Александара Ракича. Победа в этом бою досталась Ракичу, который нокаутировал соперника менее чем за минуту.
Сегодня, 4 июня, Джимми Манува объявил о завершении карьеры. Британец нигерийского происхождения написал об этом на своей странице в «Инстаграме», рассказав об основных вехах профессиональной карьеры и о том, как для него всё начиналось. Послание он завершил прощанием с «главой жизни» бойца, а также благодарностью в адрес UFC и Дэны Уайта.
Манува выступал в UFC с 2012 года. Джимми проиграл последние четыре боя, причём три поражения были досрочными.
Пост Джимми Манувы можно увидеть на его странице в социальной сети.
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