1 июня в Стокгольме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Соглавным его событием стала встреча полутяжеловесов Джимми Манувы и Александара Ракича. Победа в этом бою досталась Ракичу, который нокаутировал соперника менее чем за минуту.

Сегодня, 4 июня, Джимми Манува объявил о завершении карьеры. Британец нигерийского происхождения написал об этом на своей странице в «Инстаграме», рассказав об основных вехах профессиональной карьеры и о том, как для него всё начиналось. Послание он завершил прощанием с «главой жизни» бойца, а также благодарностью в адрес UFC и Дэны Уайта.

Манува выступал в UFC с 2012 года. Джимми проиграл последние четыре боя, причём три поражения были досрочными.

Пост Джимми Манувы можно увидеть на его странице в социальной сети.