Ломаченко: Усик, Кроуфорд и Альварес — топ-3 рейтинга p4p

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мыслями о том, кто на данный момент должен входить в топ-3 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

«Я никогда не задумываюсь о том, кто лучше, кто нет. Мне часто задают этот вопрос, и я всегда затрудняюсь ответить. Перед интервью я всегда думаю о том, что нужно подумать об этом вопросе заранее, сейчас я не готов. Смотрите, это Альварес, совершенно точно. Кроуфорд, и я бы назвал Усика.

Распределить места? Я не буду это делать. Моя тройка — Усик, Альварес, Кроуфорд, или Альварес, Кроуфорд, Усик, или Кроуфорд, Усик, Альварес. Без разницы. Лично для меня это топ-3», — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на YouTube-канале Loma Official TV.